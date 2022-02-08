В Кабмине сообщили, что утвердили Концепцию регулирования криптовалют

Согласно Концепции, криптовалютные площадки в России должны будут проходить лицензирование. В сообщении Кабмина говорится, что это сделано для защиты прав рядовых инвесторов. Целью регулирования Концепции «является интеграция механизма оборота цифровых валют в финансовую систему и обеспечение контроля за денежными потоками в контуре кредитных организаций».
2022-02-08T20:28:22+03:00
2022-02-08T22:02:51+03:00
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20:28, 08 февраля 2022
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