В Кабмине сообщили, что утвердили Концепцию регулирования криптовалют

Согласно Концепции, криптовалютные площадки в России должны будут проходить лицензирование. В сообщении Кабмина говорится, что это сделано для защиты прав рядовых инвесторов. Целью регулирования Концепции «является интеграция механизма оборота цифровых валют в финансовую систему и обеспечение контроля за денежными потоками в контуре кредитных организаций».