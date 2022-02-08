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20:14, 08 февраля 2022

В Италии нарастили тестирование на COVID-19 и выявили более 100 тыс. заболевших за сутки

Днем ранее этот показатель составил 41,2 тыс., сообщает итальянский Минздрав. За сутки зафиксировано 415 летальных исходов от последствий коронавируса.


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