В Вооруженных силах Латвии заявили, что самолет Ан-2 не нарушал границу с Белоруссией

Пресс-секретарь ведомства Сандра Брале заявила агентству ЛЕТА, что данные GPS-сигнала самолета подтверждают, что латвийский самолет не проник в воздушное пространство Белоруссии. Ранее об этом сообщали белорусские ВВС.



При этом Брале подтвердила, что самолет Ан-2 действительно совершил запланированный полет, поскольку воздушные силы помогают Государственной пограничной охране из-за мигрантского кризиса на границе с Белоруссией.