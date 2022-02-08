Фем-активистку Дарью Серенко оставляют в полиции на ночь

Ей вменяют демонстрацию нацистской или экстремистской символики. По некоторым данным, речь идет о символике штабов Навального* — об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на активистку Софию Сно.

* Штабы Навального - НКО, признанное иностранным агентом; экстремистская организация, запрещённая в России.