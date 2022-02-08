Фем-активистку Дарью Серенко оставляют в полиции на ночь

Ей вменяют демонстрацию нацистской или экстремистской символики. По некоторым данным, речь идет о символике штабов Навального* — об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на активистку Софию Сно.
2022-02-08T20:05:18+03:00
2022-02-08T20:05:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:05, 08 февраля 2022
* Штабы Навального - НКО, признанное иностранным агентом; экстремистская организация, запрещённая в России.
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