В Петербурге расследуют два десятка уголовных дел о хищениях при зимней уборке

В ближайшее время будет решен вопрос о задержании подозреваемых, сообщил один из источников агентства «Интерфакс». Дела возбуждены по статье «мошеннической» статье 159 УК РФ, все выявленные факты относятся к нынешней зиме.



Ранее в Петербурге на предприятиях коммунального хозяйства, которые занимаются уборкой снега, прошли обыски в рамках рамках уголовных дел о хищениях.



В этом году жители Петербурга массово жалуются на плохую уборку снега в городе.