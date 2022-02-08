В Киеве завершились переговоры Зеленского и Макрона

На совместном брифинге Владимир Зеленский сообщил, что вместе с Макроном он разделяет взгляды на вызовы для Украины и Европы. Украинский президент также сообщил, что «Укроборонпром» и Франция подписали заявление о реформе оборонно-промышленного комплекса Украины.



Эмманюэль Макрон, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что «минские соглашения» — единственная возможность, которая даст устойчивый мир в Донбассе. По его словам, Украина и Россия заверили, что остаются привержены «минским соглашениям».



Французский президент также анонсировал на 10 февраля встречу советников лидеров нормандского формата — она пройдет в Берлине.