В РФ с 21 февраля начнут выдавать COVID-сертификаты по наличию антител к коронавирусу

Это следует из приказа Минздрава РФ. Их срок действия составит полгода со дня получения результатов теста. «Повторный выпуск сертификата на основании результатов теста на антитела не предусмотрен», — сообщили в Минздраве.
2022-02-08T17:20:00+03:00
2022-02-08T17:25:42+03:00
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17:20, 08 февраля 2022
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