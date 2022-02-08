Участницу Pussy Riot Марию Алехину арестовали на 15 суток по статье о публичной демонстрации нацистской символики

Адвокат Даниил Берман сказал, что защита обжалует это решение. По его словам, поводом для административного протокола стала публикация Алехиной в соцсети шестилетней давности.
2022-02-08T16:41:44+03:00
2022-02-08T16:48:22+03:00
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16:41, 08 февраля 2022
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