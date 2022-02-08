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16:36, 08 февраля 2022

С Заремой Мусаевой снова встретились адвокаты

Наталья Добронравова сказала, что состояние здоровья Мусаевой тяжелое, однако, ей оказывается медпомощь. Слова Добронравовой приводит «Комитет против пыток». Мусаева отказывается от вменяемых ей правонарушений.


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