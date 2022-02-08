С Заремой Мусаевой снова встретились адвокаты

Наталья Добронравова сказала, что состояние здоровья Мусаевой тяжелое, однако, ей оказывается медпомощь. Слова Добронравовой приводит «Комитет против пыток». Мусаева отказывается от вменяемых ей правонарушений.
2022-02-08T16:36:54+03:00
2022-02-08T16:36:54+03:00
https://echo.msk.ru/news/2976984-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
16:36, 08 февраля 2022
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
Петиция Ильи Яшина с требованием отставки главы Чечни Кадырова за несколько часов собрала уже более 50 тысяч подписей По словам автора обращения, муниципального депутата Красносельского района Москвы, за полтора десятилетия пребывания у власти Кадыров превратил северокавказский регион в обособленное государство внутри России, где российские законы не действуют…