Вернувшиеся из-за границы москвичи оштрафованы более чем на 30 млн руб. за непредоставление результатов теста на COVID

Почти 2,4 тыс. москвичей, вернувшихся из-за границы и не предоставивших данные о тесте на COVID-19, оштрафованы более чем на 30 млн руб. с 1 августа 2020 года, — сообщает московское управление Роспотребнадзора. В сообщении ведомства отмечается, что остальные дела находятся на рассмотрении в

судах.