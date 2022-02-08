Российский лыжник Александр Терентьев смог завоевать бронзовую медаль в спринте на зимних Играх в Пекине

Это первая олимпийская награда в карьере 22-летнего спортсмена.

Мужской спринт состоящий из трехминутных забегов, для россиян складывался вполне удачно. Все три спортсмена Александр Терентьев, Артем Мальцев и Сергей Устюгов смогли пробиться в полуфинал, однако на этом этапе у них возникли сложности. Терентьев вышел в решающий забег напрямую, а Мальцев оказался в финале как лыжник, показавший лучшее время среди проигравших свои старты. Что же касается Устюгова, ему не хватило всего лишь пары долей секунды. В последнем забеге вне конкуренции был именитый норвежец ЙохАннес КлЕбо, Терентьеву же удалось удержать бронзу. Мальцев в финале стал пятым.

Российские лыжницы, между тем, выступили в спринте менее удачно. Ни одна из них не смогла попасть в финал. Серебряный призер прошедшего недавно скиатлона на 15 км Наталья Непряева и Юлия Ступак выбыли еще на стадии четвертьфинала. Еще одна россиянка Вероника Степанова пробилась полуфинал, но там не смогла опередить своих соперниц.

В лыжных гонках у команды Олимпийского комитета России уже есть еще две медали: помимо серебра Натальи Непряевой это золото Александра Большунова в скиатлоне на 30 км. К слову, сам Большунов решил сегодня сняться со спринта по состоянию здоровья.