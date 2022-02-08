Лыжник Сергей Устюгов заявил, что Олимпиада в Пекине станет для него последней в карьере

Он объяснил это тем, что ему не удается справиться с нагрузками, и поблагодарил врачей и массажистов, работающих с ним. Спортсмен отметил, что на эту Олимпиаду его «притянули за уши». Сегодня Устюгов не смог выйти в финал спринта.