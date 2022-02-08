Лыжник Сергей Устюгов заявил, что Олимпиада в Пекине станет для него последней в карьере

Он объяснил это тем, что ему не удается справиться с нагрузками, и поблагодарил врачей и массажистов, работающих с ним. Спортсмен отметил, что на эту Олимпиаду его «притянули за уши». Сегодня Устюгов не смог выйти в финал спринта.
2022-02-08T15:53:16+03:00
2022-02-08T15:53:25+03:00
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15:53, 08 февраля 2022
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