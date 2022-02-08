«Дождь*» подал заявление в СК на Кадырова

Это связано с высказываниями главы Чечни, где он обвинил журналистку «Новой газеты» Милашину и провозащитника Каляпина в терроризме. По мнению редакции, таким образом Кадыров «возбуждал ненависть, либо вражду по признакам принадлежности к… социальной группе, которую образуют сотрудники ООО Телеканал Дождь*»

* Телеканал Дождь - СМИ, признанное иностранным агентом.