«Дождь*» подал заявление в СК на Кадырова

Это связано с высказываниями главы Чечни, где он обвинил журналистку «Новой газеты» Милашину и провозащитника Каляпина в терроризме. По мнению редакции, таким образом Кадыров «возбуждал ненависть, либо вражду по признакам принадлежности к… социальной группе, которую образуют сотрудники ООО Телеканал Дождь*»
2022-02-08T15:46:57+03:00
2022-02-08T16:03:31+03:00
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15:46, 08 февраля 2022
* Телеканал Дождь - СМИ, признанное иностранным агентом.
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