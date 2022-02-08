Мишустин: ситуация с коронавирусом в России сложная

Это связано с тем, что на здравоохранение идет огромная нагрузка, заявил премьер-министр России на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом. При этом он добавил, что анализ данных, связанных с ковидом, позволяет прогнозировать ситуацию и оперативно принимать меры.



Также Мишустин сообщил, что правительство работает над развитием цифровой системы здравоохранения, чтобы расширить ее возможности.