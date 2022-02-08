Собянин: Госпитализация тяжелых больных в стационары Москвы на прошлой неделе увеличилась на 15%

При этом столичный градоначальник отметил, что в резерве Москвы есть 5 тыс коек для больных коронавирусом. Столичные власти ждут снижения числа госпитализаций.
2022-02-08T15:19:04+03:00
2022-02-08T15:28:24+03:00
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15:19, 08 февраля 2022
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