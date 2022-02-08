Госпогранкомитет Белоруссии: латвийский самолет нарушил границу страны

По данным ведомства, это произошло утром. Самолет АН-2 попал на территорию Белоруссии. Он пересек 300 метров от границы, облетел пункт пропуска Урбаны и улетел обратно, говорится в telegram-канале Госпогранкомитета Белоруссии.
2022-02-08T15:17:00+03:00
2022-02-08T15:19:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:17, 08 февраля 2022
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