Министр юстиции назвал пытки в СИЗО и колониях «проявлением огромнейшей профессиональной деформации»

«Я даже представить себе не могу, что может быть еще хуже, чем вот это», — отметил Константин Чуйченко. По его словам, нужно «менять ментальность». Также министр отметил, что во ВФСИН «работает очень много честных, порядочных и человечных людей».
2022-02-08T15:14:10+03:00
2022-02-08T15:14:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:14, 08 февраля 2022
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