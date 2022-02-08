Американский фигурист Натан Чен установил мировой рекорд в короткой программе на Олимпиаде в Пекине. Чен получил за прокат 113,97 балла, опередив мирового рекордсмена, японца Юдзуру Ханю, на 0,15 балла. Предыдущий рекорд был установлен на Турнире четырех континентов в 2020 году.