Американский фигурист Натан Чен установил мировой рекорд в короткой программе на Олимпиаде в Пекине. Чен получил за прокат 113,97 балла, опередив мирового рекордсмена, японца Юдзуру Ханю, на 0,15 балла. Предыдущий рекорд был установлен на Турнире четырех континентов в 2020 году.
2022-02-08T08:52:52+03:00
2022-02-08T08:52:52+03:00
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08:52, 08 февраля 2022
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