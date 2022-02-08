Тюрьма в США не предоставила Буту врача, несмотря на запросы посольства РФ

Об этом сообщила его жена Алла Бут РИА Новости.

Он подчеркнула, что в тюрьме Мэрион нет не то что врача-дерматолога, там нет и терапевта, есть только медпункт с санитарами и фельдшером. Несмотря на неоднократные попытки посольства РФ добиться, чтобы Виктора показали специалисту, этого до сих пор не произошло. На запросы посольства просто не отвечают.

Виктор Бут, обвиненный в Америке в подготовке сговора с целью убийства американцев и материальной поддержки терроризма, отбывает срок в тюрьме — 25 лет.