Путин: Украина сосредоточила на Донбассе 120-125 тыс. военных

Владимир Путин заявил, что Украина сосредоточила на границе с Донбассом военную группировку численностью более 120 тыс. человек. Цифры были озвучены на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Франции Макроном. «Президент (Макрон) сказал, что Россия проводит учения, сосредоточила группировку большую (на границе с Украиной). А разве Украина не сосредоточила?

Те же самые 100 или 125 тыс. человек на Донбассе там сосредоточены», сказал Владимир Путин.