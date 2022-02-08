Politico: Россия вошла в топ-3 стран, которые американцы считают враждебными

Россия вошла в топ-3 стран, которые американцы считают враждебными. Такое мнение высказали 49% опрошенных граждан США в исследовании издания Politico , проведенного 5— и 6 февраля совместно с компанией Morning Consult.

Союзником Россию считают 3% опрошенных, 10% — «дружественной, но не союзником». А 25% опрошенных американцев считают Россию «недружественной, но не врагом». Негативнее всего американцы отнеслись к КНДР: 64% опрошенных назвали Северную Корею «врагом» США. Иран «врагом» назвали 51% опрошенных, а Китай и Ирак — по 44% американцев.

При этом, высказывая свое отношение к Украине, 20% назвали её союзной страной. Еще 36% считают её «дружественным, но не союзным» государством. 5% назвали Украину враждебной страной, 15% — «недружественным, но не враждебным».

Ко всему прочему, участников исследования попросили рассказать об отношении к санкциям против России, введение которых возможно на фоне эскалации вокруг Украины. Больше половины считают, что конгрессу США стоит ввести превентивные «суровые санкции» против России, «чтобы не допустить нападения на Украину»: 34% поддерживают такие ограничения однозначно, еще 29% поддерживают в некоторой степени. Против таких санкций выступили 16%.