Президент США Джо Байден выдвинул Кремлю свой ультиматум

Если Россия начнет вторжение в Украину, газопровод Северный Поток-2 будет остановлен. Об этом американский лидер заявил по итогам встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Если Россия вторгнется в Украину, Северного-Потока-2 больше не будет, — заявил президент США Джо Байден, выступая по итогам встречи с новым канцлером Германии Олафом Шольцем в Белом Доме. Германия является одним из ближайших союзников США, заявил после переговоров с новым канцлером Германии Джо Байден, подтвердив полное единение с Берлином в отношении Российской агрессии. Выразив надежду на разрешение ситуации с военной угрозой со стороны Москвы дипломатическим путем, президент США, тем не менее, посоветовал американским гражданам, не являющимися дипломатами, покинуть Киев. Визит Олафа Шольца в Вашингтон проходил на фоне раздающейся из Киева, США и некоторых стран НАТО критики в адрес канцлера за недостаточную поддержку Украины. Параллельно с этим прилетевший в понедельник в Москву президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с президентом России Владимиром Путиным пытался возобновить действие Минских соглашений. Сегодня Макрон прилетает в Киев, где встретимся с украинским президентом Владимиром Зеленским. Олаф Шольц прилетит на переговоры в Москву 14 февраля, и на следующий день отправится в Киев.

В понедельник в Киеве также состоялись переговоры министров иностранных дел Украины и Германии Дмитрия Кулебы и Анналены Бербок. Бербок заверила украинскую сторону в поддержке Берлина и заявила, что Германия готова «заплатить высокую экономическую цену» в случае введения жестких санкций против Москвы, потому что «на кону стоит безопасность Украины».