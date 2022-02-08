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08:09, 08 февраля 2022

Переговоры по иранской ядерной программе возобновятся сегодня в Вене

Тегеран ждет от США отмены всех санкций, отмечая, что предоставленных американской стороной исключений по режиму ограничений, касающихся мирного освоения атома, недостаточно. Об этом ранее заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде:

«Вполне естественно, что Исламская Республика Иран ожидает принятия необходимых решений, особенно в Вашингтоне. Вопрос об экономической выгоде Исламской республики от снятия санкций очень важен. Мы надеемся, что мы сможем достичь хорошего и надежного соглашения в Вене. На повестке дня остаются важные вопросы, которые могут быть решены только политической волей Вашингтона».

Участники переговоров после проведенных в своих столицах консультаций должны продолжить обсуждение возможного возвращения США в иранскую сделку, а также пути обеспечения полного и эффективного выполнения соглашения всеми сторонами.


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