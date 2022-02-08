Картину ученицы Малевича в «Ельцин центре» испортил сотрудник частной охранной организации, сообщает пресс-служба центра. Охранник вышел на работу в арт-галерею в тот день впервые. Как он пририсовал «глаза» персонажам картины Анны Лепорской из коллекции Третьяковской живописи попало на камеры видеонаблюдений, говорится в сообщении. Против него завели уголовное дело по статье «Вандализм». Полотно восстановили без сложностей, поскольку был повреждён только верхний слой покрытия. Стоимость картины оценивается в 75 миллионов рублей.
2022-02-08T08:09:34+03:00
2022-02-08T08:41:57+03:00
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08:09, 08 февраля 2022
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