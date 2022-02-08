Власти, по данным газеты «Ведомости», повысили прогноз инфляции в этом году почти на 2%

Если изначально планировалось, что инфляция составит около 4%, то фактически этот показатель может достичь 6%, пишут «Ведомости» со ссылкой на неназванного федерального чиновника. Реальная же динамика будет зависеть от темпов мировой инфляции, от восстановления глобальных цепочек поставок в условиях пандемии, а также от того, насколько хорошим или плохим будет урожай в странах – производителях сельхозпродукции, отмечают источники. Поэтому, пишут «Ведомости», цифры инфляции текущего года хотя и названы, но они не окончательны и могут измениться в любой момент.

По предварительным данным Росстата, итоговый показатель инфляции за минувший год составил почти 8,5%. Это самые высокие значения с 2015 года. Наиболее резко выросли цены на строительные материалы – почти на четверть. Причиной такой ситуации в Минфине назвали стремление властей поддержать граждан в период пандемии.

Чиновники ожидают по итогам 2022 года сверхплановые доходы, которые смогут перенаправить на финансирование мер из будущего послания президента, подчеркнули «Ведомости».