Китай выступает против дальнейшего расширения НАТО

Об этом заявило представительство КНР в ЕС.

Согласно документу, подобные попытки альянса способствуют формированию политических блоков и возникновению противостояния в военной сфере. НАТО — порождение холодной войны, — отмечается в заявлении.

Китайская сторона также считает, что региональную безопасность нельзя обеспечить насильственным расширением военных объединений". Североатлантический альянс должен предпринимать больше усилий для укрепления межгосударственного доверия, по-настоящему защищать региональные мир и стабильность.