В России предложили прекратить необоснованные нападки на педагогов, введя институт уполномоченного по правам учителей

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (фракция ЛДПР) предложил бороться с необоснованным на педагогов с помощью введения института уполномоченного по правам учителей. Соответствующее письмо с инициативой он направил на имя зампредседателя правительства Татьяны Голиковой. В нём депутат пишет, что данную должность необходимо ввести в связи с увольнение педагога по литературе Серафиму Сапрыкину из Санкт-Петербургской средней школы. Её отстранили от педагогической деятельности за чтение стихов Даниилу Хармсу и Александру Введенскому на уроке.

«В настоящий момент педагогическое сообщество оказалось беззащитным перед реалиями современной жизни, и эту ситуацию пора менять», — пишет Чернышов в письме к Голиковой, которое оказалось в распоряжении ТАСС. Он отмечает, что педагогам в случае проблем не к кому обратиться, кроме как непосредственно к своему начальству — директорам учебных учреждений. «Они не пойдут к директору, который может уволить, и не пойдут к региональным чиновникам, которые замалчивают конфликты. А федеральные органы их просто не слышат», — продолжает Чернышов.

Вице-спикер Госдумы считает, что педагоги в России нуждаются в защите и уважении, а система образования в России в конструктивной критике. «Каждый учитель выстраивает свою систему общения с учениками, при этом педагоги сегодня сильно рискуют, отходя от канонов образовательного процесса», — говорится в письме. В конце обращения парламентарий вспоминает ряд подобных увольнений в России.