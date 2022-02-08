Российский сноубордист Карлагачев не вышел на старт квалификации в гигантском слаломе на Олимпиаде из-за коронавируса

Российский сноубордист Карлагачев не вышел на старт квалификации в гигантском слаломе на Олимпиаде в Пекине из-за коронавируса, передаёт глава федерации сноуборда РФ Денис Тихомиров. Карлагачев должен был выступить против корейца Сангкуюма Кима.

Соревнование в параллельном гигантском слаломе проходят во вторник 8 февраля. Из российских спортсменов в этой дисциплине выступают двукратный олимпийский чемпион Виктор Уайлд, трехкратный чемпион мира Дмитрий Логинов, чемпион мира 2015 года Андрей Соболев.