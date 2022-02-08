В России с сегодняшнего дня вырастут штрафы за производство и продажу немаркированных алкоголя и табака

Санкций не стоит опасаться тем, кто везет табак или табачную продукцию даже без маркировки, но для личного пользования. Согласно новым требованиям закона, исключение сделают, если найдут не более 200 сигарет, 50 сигар и 250 грамм табака. Общий вес продукции не может превышать 250 грамм на человека.

Остальным же придется заплатить штрафы, которые увеличились в 2-3 раза по сравнению с прошлыми санкциями. Так, обычному человеку придется отдать от 15 до 25 тысяч рублей. Также сама продукция будет конфискована.

Это же касается и немаркированного в соответствии с российским законодательством алкоголя. Но здесь размер штрафа за перевозку напитков более 10 литров на человека увеличился в 5 раз.

Рассматривать такие дела будет суд, а вот выписывать протоколы имеет право полиция.