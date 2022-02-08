Поправки об ужесточении наказания по статье о педофилии вступают в силу сегодня

Теперь гражданам ранее судимым по обвинениям в педофилии при рецидиве будет грозить пожизненный срок. Такое же наказание могут получить и те, кого осудили за совершенные впервые насильственные действия сексуального характера в отношении двух или более несовершеннолетних. Ранее максимально суровое наказание можно было назначить только тем людям, которые изнасиловали ребенка до четырнадцати лет, сейчас же суды в праве приговорить к пожизненному сроку, если пострадавшим было до 18-ти.

Во время принятия этих поправок спикер Госдумы Вячеслав Володин говорил, что пожизненный срок — это справедливое наказание для педофилов. Он отмечал, что законодательство в этой сфере могут дополнительно ужесточить. Например, глава нижней палаты парламента допускал, что рецидивистов будут отправлять отбывать наказание на рудники в северных регионах.

На прошлой неделе депутат-единоросс Василий Пискарев также предложил ужесточить наказание и за пропаганду педофилии. Он подчёркивал, что люди, поддерживающие подобные преступления, в любой момент могут перейти от слов к делу.