Президент России Владимир Путин предупредил страны НАТО о возможности войны в случае вступления в альянс Украины

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции с французским коллегой Эммануэлем Макроном. При этом, как обращает внимание телеграм-канал SOTA, Путин допустил грубую фактическую ошибку.

Говоря, что страны НАТО будут вынуждены поддержать Украину, Путин сослался на «пятый пункт Римского договора». На самом деле, отмечает телеграм-канал SOTA, этот документ посвящен экономическому сотрудничеству в Европе и лег в основу создания Евросоюза. Путин же, по всей видимости, имел в виду Североатлантический договор. Его пятый пункт, однако, говорит, что члены альянса обязаны приходить на помощь друг другу лишь в случае нападения на одну из стран-участниц.