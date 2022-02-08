Замглавы МИД РФ Панкин: Запад выдумывает поводы для новых санкций против России

Замглавы МИД РФ Александр Панкин считает, что Запад выдумывает поводы для новых санкций против России. По его словам, одним из подобных придуманных поводов стала «бредовая идея» о российской агрессии в сторону Украины.

«По большому счету, уже давно понятно, что и в отсутствие оснований для применения к России подобного рода рестрикций, они будут найдены, а точнее выдуманы, включая, как мы уже подчеркивали, бредовую идею-фикс о «нападении России на соседние страны»», – сказал Александр Панкин в беседе с РИА Новости.