На Бали ужесточили антиковидные ограничения в связи со вспышкой заболеваемости «омикроном». Теперь ТЦ, ресторанам и кафе разрешено принимать лишь 60% посетителей, церквям и мечетям – 50%, а развлекательным заведениям – всего 35%. Эти ограничения также затронули столицу Индонезии и остров Ява.

«Мы не хотим запугивать население, не намерены наносить ущерб экономике, возможно, проблема может оказаться не такой серьезной», — заявил министр-координатор по морским делам и инвестициям Лухут Бинсар Панджаитан.

В Индонезии суточный прирост заболевших коронавирусом составляет порядка 40 тысяч человек, месяц назад этот показатель был равен 100-200 человек в день.