Группа российских боевых кораблей вошла в Средиземное море

В отряд Северного флота включены ракетный крейсер, фрегат и большой противолодочный корабль. В ближайшее время им предстоит отработать взаимодействие с военными моряками Черноморского и Тихоокеанского флотов. Маневры пройдут на фоне обострения ситуации вокруг Украины и обвинений Запада в отношении Москвы в подготовке агрессии против Киева.
2022-02-07T22:49:04+03:00
2022-02-07T22:49:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:49, 07 февраля 2022
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