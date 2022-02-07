Группа российских боевых кораблей вошла в Средиземное море

В отряд Северного флота включены ракетный крейсер, фрегат и большой противолодочный корабль. В ближайшее время им предстоит отработать взаимодействие с военными моряками Черноморского и Тихоокеанского флотов. Маневры пройдут на фоне обострения ситуации вокруг Украины и обвинений Запада в отношении Москвы в подготовке агрессии против Киева.