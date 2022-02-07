Запрещенный в служении священник, который ранее написал о готовности пожать руку Навальному, уехал из России

Запрещенный в служении священник Георгий Сухобокий, который ранее написал о готовности пожать руку Навальному, уехал из России, — сообщает телеграм-канал «Можем объяснить». Об этом каналу рассказал сам Сухобокий. В конце января он переехал в Польшу. Причиной отъезда стали, в том числе, письма с угрозами.