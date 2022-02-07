Страны-члены НАТО готовы направить дополнительные контингенты военнослужащих в Восточную Европу

Германия готова выделить 350 человек для отправки в Литву, столько же для отправки в Польшу готова представить Великобритания. О том, принято ли соответствующее решение, пока не сообщается. Тем временем генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что НАТО рассматривает вопрос о долгосрочном увеличении своих сил на восточном направлении. Решение еще не принято. Все это происходит на фоне усиления напряженности вокруг Украины.