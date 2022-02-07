США и ЕС подтвердили обязательство сотрудничать для устранения любых потенциальных рисков энергоснабжению в Европе

США и ЕС подтвердили обязательство активно сотрудничать для устранения любых потенциальных рисков энергоснабжению в Европе. Об этом говорится в совместном заявлении,

которое было принято по итогам заседание Совета США — ЕС по энергетике. Также США и ЕС намерены работать над увеличением объемов предложения сжиженного природного газа на мировом

рынке в связи с ситуацией вокруг Украины.