Спецслужбы непризнанной ДНР не нашли взрывоопасных предметов при проверке подозрительного чемодана-дипломата

Предмет был обнаружен в центре Донецка, об этом сообщают в администрации города. Из-за угрозы взрывов были эвакуированы десятки тысяч граждан, проверены около 500 зданий. Глава непризнанной ДНР Денис Пушилин обвинил Киев в причастности минировании объектов.
2022-02-07T21:36:59+03:00
2022-02-07T21:36:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:36, 07 февраля 2022
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