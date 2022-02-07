Спецслужбы непризнанной ДНР не нашли взрывоопасных предметов при проверке подозрительного чемодана-дипломата

Предмет был обнаружен в центре Донецка, об этом сообщают в администрации города. Из-за угрозы взрывов были эвакуированы десятки тысяч граждан, проверены около 500 зданий. Глава непризнанной ДНР Денис Пушилин обвинил Киев в причастности минировании объектов.