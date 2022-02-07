Служба безопасности Нидерландов обвинила Россию в слежке через социальную сеть LinkedIn

Российские и китайские спецслужбы систематически обращаются к сотрудникам голландских высокотехнологичных компаний с целью выведать коммерческие тайны, сказал глава ведомства деловой газете FD. При этом западные спецслужбы, по словам высокопоставленного силовика, шокированы тем, какое количество попыток оказывается удачным. От конкретных примеров он воздержался.
2022-02-07T21:05:33+03:00
2022-02-07T21:05:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:05, 07 февраля 2022
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