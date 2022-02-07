Служба безопасности Нидерландов обвинила Россию в слежке через социальную сеть LinkedIn

Российские и китайские спецслужбы систематически обращаются к сотрудникам голландских высокотехнологичных компаний с целью выведать коммерческие тайны, сказал глава ведомства деловой газете FD. При этом западные спецслужбы, по словам высокопоставленного силовика, шокированы тем, какое количество попыток оказывается удачным. От конкретных примеров он воздержался.