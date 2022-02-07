Следователи проверяют ульяновскую колонию, где объявили голодовку осужденные

В региональном управлении ФСИН настаивают, что учреждение работает в штатном режиме. В тюремном ведомстве говорят, что заключенные отказались от пищи из-за недовольства после проведенного обыска. Свою проверку ведет прокуратура Ульяновской области, пишет газета «КоммерсантЪ». О самой голодовке ранее сообщил правозащитный проект Gulagu.net. По сведениям его представителей, акции предшествовали издевательства над заключенными со стороны сотрудников, которые проводили обыски.