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21:04, 07 февраля 2022

Следователи проверяют ульяновскую колонию, где объявили голодовку осужденные

В региональном управлении ФСИН настаивают, что учреждение работает в штатном режиме. В тюремном ведомстве говорят, что заключенные отказались от пищи из-за недовольства после проведенного обыска. Свою проверку ведет прокуратура Ульяновской области, пишет газета «КоммерсантЪ». О самой голодовке ранее сообщил правозащитный проект Gulagu.net. По сведениям его представителей, акции предшествовали издевательства над заключенными со стороны сотрудников, которые проводили обыски.


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