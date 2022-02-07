Нижегородские следователи не стали проводить проверку по заявлению о нападении чеченских силовиков на семью Янгулбаева

Нижегородские следователи не стали проводить проверку по заявлению о нападении чеченских силовиков на семью судьи Сайди Янгулбаева. Соответствующее заявление они переслали в Чеченскую республику, рассказал председатель Комитета против пыток Сергей Бабинец. Он подал это заявление в Следственный комитет почти три недели назад.

В январе чеченские полицейские силой вывезли в Грозный супругу судьи в отставке Зарему Мусаеву. Позже ее арестовали по обвинению в нападении на сотрудника МВД. Правозащитники говорят, что власти Чечни преследуют семью Янгулбаевых, поскольку считают, что ее члены причастны к деятельности оппозиционного телеграм-канала.