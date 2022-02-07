Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил о готовности Вашингтона ввести санкции против РФ в случае эскалации ситуации вокруг Украины. При этом он отметил, что США готовы продолжать с РФ диалог по безопасности, и дипломатический путь остается открытым. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем в Вашингтоне, его цитирует ТАСС.
2022-02-07T20:26:14+03:00
2022-02-07T20:44:50+03:00
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20:26, 07 февраля 2022
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