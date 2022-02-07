Петиция Ильи Яшина с требованием отставки главы Чечни Кадырова за несколько часов собрала уже более 50 тысяч подписей

Петиция политика Ильи Яшина с требованием отставки главы Чечни Рамзана Кадырова за несколько часов собрала уже более 50 тысяч подписей. По словам автора обращения, муниципального депутата Красносельского района Москвы, за полтора десятилетия пребывания у власти Кадыров превратил северокавказский регион в обособленное государство внутри России, где российские законы не действуют. Кадыров не сумел решить экономические проблемы Чечни, в чем он сам, как напоминает Яшин, открыто признается. Политик также осуждает чеченского руководителя в связи с тем, что власти и силовики республики грозят лишить жизни граждан России и делают это во всеуслышание и при фактическом отсутствии реакции властей.

В Кремле между тем сказали, что не считают нужным обращать внимание на петицию. Одна из причин в том, что обращение размещено на портале Change.org, обратил внимание пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

О реакции главы Чечни на петицию с требованием его отставки пока не сообщалось.