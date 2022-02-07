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20:05, 07 февраля 2022

Суд впервые признал право рожденного в сталинских лагерях на обеспечение жильем по прежнему месту жительства родителей

Суд в России впервые признал право рожденного в сталинских лагерях на обеспечение жильем по прежнему месту жительства родителей. Как пишет «Новая газета», решение в пользу 71-летнего Николая Митькина принял Петровский районный суд Ставропольского края. Теперь его должны поставить в очередь на жилье в регионе. Митькин родился в 1951 году в спецпоселении на Урале. В прошлом году Верховный суд отказался принять коллективный иск детей жертв советских репрессий, которые добивались права на получения жилья в тех населенных пунктах, где были арестованы их родители.


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