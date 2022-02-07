Участницу Pussy Riot Марию Алехину задержали из-за публикации шестилетней давности

Как пишет интернет-издание Znak.com, речь идет о записи в Instagram, где в подписи на индийском языке есть изображение свастики. В ОВД на Алехину составили протокол, сама она ожидает, что будет арестована на 15 суток.

Алехину задержали сегодня вечером в Москве при выходе от инспектора ФСИН, где она должна отмечаться по приговору. В прошлом году Преображенский суд назначил ей год условно по «санитарному делу». В середине декабря Алехину и ее соратницу Люсю Штейн уже задерживали из-за публикаций, в которых следователи нашли нацистскую символику. Тогда им дали по 14-15 суток ареста, девушки объявили голодовку.