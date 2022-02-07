Помощник генпрокурора Украины избит в Киеве, он госпитализирован

«Сегодня, 7 февраля, в полицию Киева от врачей поступила информация о том, что с улицы Тверской тупик в медучреждение госпитализирован мужчина, избитый неизвестными… Предварительно установлено, что к потерпевшему — помощнику генпрокурора — на улице подошли четверо неизвестных, избили его и скрылись с места происшествия. 49-летний пострадавший госпитализирован… В настоящее время правоохранители устанавливают нападавших, проводят первоочередные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Правоохранители не называют имени пострадавшего, однако по данным агентства «Укринформ», речь идет о Зурабе Адеишвили.