Гинцбург: В Москве 90-95% среди заболевших коронавирусом — случаи заражения «омикроном»

Также, по мнению главы института им. Гамалеи, иммунитет после перенесенного COVID-19 не обладает очень хорошей защитой от новых штаммов, надолго защищает только вакцинация и бустер.
2022-02-07T10:50:51+03:00
2022-02-07T11:11:21+03:00
https://echo.msk.ru/news/2976354-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3614968.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:50, 07 февраля 2022
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
США считают, что Россия планирует ядерные учения, чтобы предупредить Запад об Украине По оценкам Вашингтона, Россия развернула достаточно сил для ограниченного нападения, но разместила только 70% войск, которые ей понадобятся для полномасштабного вторжения, которое будет включать нападение на Киев…