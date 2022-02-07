Z Архив новостей новости
5 3 6 316
10:05, 07 февраля 2022

Немецкий канцлер Олаф Шольц встретится сегодня в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом.

фото: Michael Kappeler/dpa/picture-alliance/ТАСС
фото: Michael Kappeler/dpa/picture-alliance/ТАСС

Перед визитом в США он заявил, что Германия готова предпринять все необходимые меры в случае вторжения России на Украину:

«Мы много работали, чтобы дать России четко понять, что ей придется дорого заплатить в случае вмешательства в дела Украины. Я действительно ценю то, что делает президент Байден на двусторонних переговорах между США и РФ. Они очень трудные. Мы сотрудничаем с нашими союзниками по НАТО и Евросоюзу, а также с Соединенными Штатами по вопросу о том, как реагировать на угрозу Украине, исходящую от России».

Ожидается, что канцлер Германии 14 февраля встретится в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. А на следующий день с российским лидером Владимиром Путиным.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Андрей Пионтковский публицист, политолог

Февраль. Достать чернил и плакать! Где-то вы, мои молодые читатели, уже не раз слышали эти сталинские слова «Удары будут наноситься по центрам принятия решений»...

5 360 6 79184 31.01
Блоги

«Напоминаем, что Россия не является стороной конфликта» Отмечаем продолжающиеся попытки переложить проблему с «больной головы на здоровую» и обвинить нашу страну в срыве достигнутых договоренностей…

5 260 6 22872 03.02
Блоги

Посол России в США: Призываем коллег почаще смотреть в зеркало Обвинения в наш адрес в «захвате» других государств не имеют под собой оснований. Россия придерживается принципа «невмешательства» в дела зарубежных стран и строго следует международному праву. В отличие от США…

5 79 6 9664 02.02
Новости

Группа отставных военных, входящих в «Общероссийское офицерское собрание», выступило против войны с Украиной По их мнению, вторжение на территорию Украины поставит под вопрос существование России как государства, а граждане соседних стран навсегда превратятся в смертельных врагов…

5 81 6 83230
Блоги

Анатолий Чубайс спецпредставитель президента по связям с международными организациями

Он восстановил российскую государственность и построил ее заново Нужен был тот, кто в такой момент способен взять на себя ответственность за страну. Это сделал Борис Николаевич Ельцин…

5 156 6 19682 01.02
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

Матвей Ганапольский Лиза Аникина Лиза Лазерсон ведущие: Матвей Ганапольский, Лиза Аникина, Лиза Лазерсон

3038181

5 49 6 6307 06.02
#слушать 51:27 ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

США обвинили Россию в подготовке фейкового видео для оправдания вторжения на Украину «Не удивлены появлению нового «креативного» сценария», — прокомментировали заявления Н.Прайса и Дж.Кирби в Посольстве РФ в США…

5 141 6 18093 04.02
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Как досадить американскому недругу Прекратить примерно на год все военные учения на западных границах нашей страны, а также в Беларуси. То же самое относится и к учениям на Черном море и в Атлантике…

5 92 6 42633 31.01
Блоги

Сергей Марков политолог

Союзник НАТО и военный преступник — почти синонимы Слова лидеров НАТО, что это оборонительный союз — это ложь. НАТО — это могущественный союз самых богатых и сильных стран для вторжения в другие страны, для навязывания им своей воли путем военной агрессии…

5 47 6 6702 02.02
Блоги

Константин Косачёв вице-спикер Совета Федерации

Так и хочется воскликнуть: «Европа, одумайся, ты одурела!» Встреча в Москве будет объявлена раскольнической — Орбана обвинят в предательстве европейской идеи и евроатлантической солидарности, а Путина в очередной раз заподозрят в стремлении взорвать Европу изнутри…

5 105 6 16010 02.02
Блоги

Сергей Лавров: Безопасность либо одна для всех, либо ее нет ни для кого Хотим получить четкий ответ, как наши партнеры понимают свое обязательство не укреплять собственную безопасность за счет безопасности других государств…

5 53 6 9329 01.02
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Ударили краской по бессовестности Благодаря нашей подсказке, и украинцы, и поляки, а может Bloomberg и Bild узнают, о чём именно своей акцией про «единство» киевские технологи напомнили Польше…

5 196 6 34221 05.02
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Прибалты с Чёрного моря Если кого-то от чего-то и надо спасать, то мир от глупости и необразованности англосаксонских политиков. С географией главе Форин-офис надо что-то делать…

5 158 6 28692 02.02
Блоги

Сергей Марков политолог

В чем причина расхождения между Зеленским и Вашингтоном? Есть несколько версий — Киевская, Московская, Вашингтонская и Европейская…

5 38 6 8003 01.02
Блоги

США считают, что Россия планирует ядерные учения, чтобы предупредить Запад об Украине По оценкам Вашингтона, Россия развернула достаточно сил для ограниченного нападения, но разместила только 70% войск, которые ей понадобятся для полномасштабного вторжения, которое будет включать нападение на Киев…

5 137 6 29278 06.02
Блоги

Виктория Нуланд: Мы все верим в неделимость безопасности Заместитель госсекретаря США прокомментировала переговоры России и Запада по безопасности, «утечку» в El País, ситуацию вокруг минских соглашений и перспективы созыва встречи лидеров постоянной пятерки Совбеза ООНююю

5 66 6 15425 04.02

Популярное за неделю

Новости

Группа отставных военных, входящих в «Общероссийское офицерское собрание», выступило против войны с Украиной По их мнению, вторжение на территорию Украины поставит под вопрос существование России как государства, а граждане соседних стран навсегда превратятся в смертельных врагов…

5 81 6 82926
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Стоит какой-нибудь девочке блеснуть попкой на фоне какой-нибудь церквушки — немедленно через час острейшая реакция всех, блещущих звездами с огромных погон. Скорбит Бастрыкин в телевизоре. Тут – абсолютное молчание…

5 42 6 99214 02.02
#слушать 53:34 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3614340
«Процессы британских серийных отравителей»: Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 3 6 2610 06.02
Блоги

Аббас Галлямов политолог

Время, когда Путин мог решить проблему Кадырова, закончилось Всё-таки лучшие парамилитариз в стране — именно чеченцы, и они могут понадобиться в любой момент для того, чтобы подавить оппозицию…

5 58 6 220899 03.02
Блоги

Лев Шлосберг член Федерального политкомитета партии «Яблоко»

+ Глава России Рамзан Кадыров и его наместник в Кремле Владимир Путин Глава России Рамзан Кадыров и его наместник в Кремле Владимир Путин Режим Кадырова в Чечне претендует на право формировать государственный, правовой и общественный режим всей России…

5 87 6 140253 02.02
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9421863
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5159618

Сегодня в эфире