Немецкий канцлер Олаф Шольц встретится сегодня в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом.

Перед визитом в США он заявил, что Германия готова предпринять все необходимые меры в случае вторжения России на Украину:

«Мы много работали, чтобы дать России четко понять, что ей придется дорого заплатить в случае вмешательства в дела Украины. Я действительно ценю то, что делает президент Байден на двусторонних переговорах между США и РФ. Они очень трудные. Мы сотрудничаем с нашими союзниками по НАТО и Евросоюзу, а также с Соединенными Штатами по вопросу о том, как реагировать на угрозу Украине, исходящую от России».

Ожидается, что канцлер Германии 14 февраля встретится в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. А на следующий день с российским лидером Владимиром Путиным.