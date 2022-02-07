Количество преступлений против политиков в Германии выросло: 1517 в 2017 году против 4458 в 2021

Издание Handelsblatt поясняет: среди политически мотивированных преступлений — оскорбления, угрозы и призывы к убийству. Их рост связывают с радикализацией пользователей соцсетей во время пандемии. На этом фоне у властей страны возникают вопросы к мессенджеру Telegram.