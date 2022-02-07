Количество преступлений против политиков в Германии выросло: 1517 в 2017 году против 4458 в 2021

Издание Handelsblatt поясняет: среди политически мотивированных преступлений — оскорбления, угрозы и призывы к убийству. Их рост связывают с радикализацией пользователей соцсетей во время пандемии. На этом фоне у властей страны возникают вопросы к мессенджеру Telegram.
2022-02-07T10:02:01+03:00
2022-02-07T10:04:46+03:00
https://echo.msk.ru/news/2976334-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3614892.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:02, 07 февраля 2022
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
США считают, что Россия планирует ядерные учения, чтобы предупредить Запад об Украине По оценкам Вашингтона, Россия развернула достаточно сил для ограниченного нападения, но разместила только 70% войск, которые ей понадобятся для полномасштабного вторжения, которое будет включать нападение на Киев…