Компания SpaceX начала установку станции Starlink на Фиджи, чтобы вернуть интернет на острова Тонга

Сеть* отсутствует в королевстве из-за извержения вулкана и цунами, которые произошли 15 января. Большая часть территории Королевства Тонга оказалась покрыта вулканическим пеплом, который представляет серьезную угрозу для жизни и здоровья местных жителей. Также из-за землетрясения оказался поврежден подводный кабель, обеспечивавший островному государству международную телефонную связь и подключение к интернету.

* Террористическое сообщество «Сеть» - террористическая организация, запрещённая в России.