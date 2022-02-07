Компания SpaceX начала установку станции Starlink на Фиджи, чтобы вернуть интернет на острова Тонга

Сеть* отсутствует в королевстве из-за извержения вулкана и цунами, которые произошли 15 января. Большая часть территории Королевства Тонга оказалась покрыта вулканическим пеплом, который представляет серьезную угрозу для жизни и здоровья местных жителей. Также из-за землетрясения оказался поврежден подводный кабель, обеспечивавший островному государству международную телефонную связь и подключение к интернету.
2022-02-07T09:58:19+03:00
2022-02-07T10:05:56+03:00
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09:58, 07 февраля 2022
* Террористическое сообщество «Сеть» - террористическая организация, запрещённая в России.
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